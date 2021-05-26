Trafik cezalarına çifte indirim geliyor! Yapılandırmada yeni fırsat

Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuyor.

Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde yani 30 Eylül'e kadar peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.