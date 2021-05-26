Trafik cezalarına çifte indirim geliyor! Yapılandırmada yeni fırsat

Kamuya borcu olanlar, yeni yapılandırma imkanıyla rahat nefes alacak. Vergi, prim gibi 30 Nisan'a kadar oluşmuş borçlar, 31 Ağustos'a kadar başvurulursa yeniden yapılandırılacak.
Yapılandırmaya başvuranların gecikme faizinin silinip bunun yerine Yİ-ÜFE tutarının hesaplanması toplam borçta düşüş getirirken, borcunu ilk taksit süresi içinde peşin ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme yapılırsa da Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.
Yasa, trafik cezasının da arasında yer aldığı idari para cezalarında peşin ödemelerde ikinci bir indirim imkanı sunuyor.
Eğer borç ilk taksit süresi içerisinde yani 30 Eylül'e kadar peşin olarak ödenirse, para cezasının aslından da yüzde 25 indirim yapılıyor. İlk 2 taksit süresi içinde peşin ödeme olduğunda da ceza aslından yüzde 12.5, Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim söz konusu.