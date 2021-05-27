Milyarlık projeler raftan iniyor

Gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları stoklarının büyük ölçüde erimesinin ardından harekete geçti. Ülke genelinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları ocak-martta geçen yılının aynı dönemine göre bina sayısı bazında yüzde 131.8 arttı. Markalı konut projelerini tüketicilere sunmaya hazırlanan firmalar da satışa sunacakları daireler için ön talep toplamaya başladı. Aralarında Sur Yapı, DAP Yapı, Sinpaş, Mesa ve Tahincioğlu Gayrimenkul'ün de bulunduğu inşaat sektörünün öncü firmaları milyar liralık projelerini raftan indirmeye hazırlanıyor.DAP Yapı, sağlıklı ev konseptini Çekmeköy'den sonra, Nişantaşı'na getiriyor. Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında 60 bin metrekare koru alanına komşu konumlanan az katlı binaların bulunduğu projede 85 ila 760 metrekare arasında 1+1'den 6+1'e kadar değişen farklı yaşam seçenekleri sunuluyor. 4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan evleri ve daire büyüklüğünde geniş teraslarıyla şehir merkezinde doğa ile içe bir yaşam vaad eden projede, ön talep dönemi başladı. Emlak Konut güvencesiyle inşa edilecek projede 161 farklı yaşam alanı yer alacak.Sur Yapı İstanbul Anadolu Yakası'nda iki projesi için düğmeye bastı. Şirket, Sancaktepe ve Ümraniye'de yeni konut projeleri için ön talep topluyor. Sancaktepe'de hayata geçen proje için detaylar henüz belli olmadı. Proje dahilinde ön talep dönemine özel olarak, daireyi öncelikli seçme, ayrıcalıklı fiyat ve ödeme planı avantajından faydalanma fırsatı sunuluyor. Ümraniye'de hayata geçecek proje içerisinde ise 191 konut yer alıyor. 8 blok şeklinde, az katlı yatay mimariyle inşa edilecek proje Exen İstanbul'un hemen karşısında yükseliyor. Sur Yapı Ümraniye içerisinde 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 bahçeli dubleks konut tipleri yer alıyor.Mesa, yeni projesi için düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Yakası Çengelköy'de yükselecek olan projenin adı Mesa Çengelköy Bosphorus olarak belirlendi. Ön talep avantajlarının başladığı projede, 54 adet bağımsız birim mevcut. Projede, 4 katlı 4 yatay blok yer alıyor.Fuzul Yapı, rotayı Beşiktaş'a çevirdi. Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul'un göbeğinde inşa edilecek projede ön talep toplanıyor. Toplam 3 bin 357 metrekare arsa alanı üzerinde inşa edilecek proje deprem yönetmeliğine uygun olarak yükselecek. Dikilitaş Mahallesi'nde hayata geçirilecek Fuzul Beşiktaş projesi Ata Koleji, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Dora Hospital Hastanesi, Acıbadem Fulya Hastanesi, İstanbul Cerrahi Hastanesi'ne yakın konumda bulunuyor.Sinpaş Saklı Koru Konakları projesi İstanbul Küçükçekmece Atakent'te inşa edilecek. Projede ağırlıklı olarak 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon daire tipleri bulunacak. 36 ay sonra sahiplerine teslim edilmesi planlanan Sinpaş Saklı Koru Konakları projesi geniş ailelere uygun olarak tasarlandı.Tahincioğlu Gayrimenkul, Çengelköy'ün merkezinde, toplam 36 bin 500 metrekarelik bir alanda 207 konutluk bir projeye imza atıyor. Az katlı yatay mimarisi ve geniş peyzaj alanları ile dikkat çeken butik projede; 2+1, 3+1, 3.5+1, 4+1, 4.5+1 ve 5.5+1 dubleks daireler yer alıyor.Bodrum Yalıkavak Marina'ya tepeden bakan Mar Yapı'nın G-Beyond projesi 23 bin metrekarelik alanda 50 konuttan oluşuyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3.5+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1 ve 8+1 lüks rezidans ve villa seçenekleri bulunuyor. Tatilini Bodrum'un Yalıkavak beldesinde geçirmek isteyenler için 2+1 ve 3.5+1 rezidans seçeneklerinin minimum 2 hafta kiralanabildiği G-Beyond, isteyenlere sezonluk olarak da kiralama imkânı sunuyor. Proje içinde Park Şamdan da yer alıyor.TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, inşaat sektörünün harekete geçtiğini ortaya koyuyor. Verilere göre yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 131.8, yüzölçümü yüzde 87.5, değeri yüzde 144.3, daire sayısı yüzde 105.6 arttı. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 33.2 milyon metrekare oldu. Bunun 19.5 milyonu konut, 7.5 milyonu konut dışı alanlar ve 6.3 milyonu ise ortak kullanım alanlarından oluşuyor.FOLKART Yapı İzmir Urla'da hayata geçirdiği Country Urla projesi için ön talep sürecini başlattı. 159 müstakil villanın yer aldığı projede 2+1,3+1,3+1,5 ve 4+1 gibi birçok daire seçenekleri yer alıyor. Villaların daire büyüklükleri ise 101 metrekare ile 166 metrekare arasında değişiyor. İnşaat çalışmalarının bu ay başlayacağı projede daireler Mayıs 2023'te teslim edilecek. Folkart Country Urla projesinde yer alan dairelerin fiyatı 3 milyon 400 bin TL'den başlıyor.