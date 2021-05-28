HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN SON?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'da bitecek.

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TC KİMLİK SIRALAMASI İE HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. Buna göre, hibe desteği ödemeleri T.C. kimlik no sıralamasına göre aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak.