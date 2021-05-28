Türkiye'nin kuraklık faturası belli oldu





Bu dengelenmeyi getirir. Geçen yıla göre hasatta bir miktar düşüş olabilir. Ancak bizim pirinç, mercimek, buğday, arpa, nohut, fasulye gibi temel gıda ürünlerinde devreden stoklarımız var. Bunlarla arz dengelenir" dedi.



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