Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan nefes kredisi açıklaması: Yarın başlıyor

2021 Nefes Kredisi uygulaması öncesi Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan son dakika açıklaması geldi. Ziraat Bankası, "Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. Peki nefes kredisi ayrıntıları neler? Nefes kredisi faiz oranı ne kadar? Hangi bankalar nefes kredisi verecek? İşte detaylar...
NEFES KREDİSİNE KATILACAK BANKALAR
Bu bankalar; TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak sıralandı.
KİMLERE VERİLECEK?
Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.
2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.
6 AY ÖDEMESİZ
İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.
3 BANKADAN AÇIKLAMA
Ziraat Bankası: Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacaktır
VakıfBank: Paket kapsamında kullandırılan kredilerin işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak üzere işletme giderleri karşılığı kullandırımı esas alınacak. Böylelikle dağıtılan kaynak reel ekonomimize aktarılacak