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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor
Giriş Tarihi: 1.6.2021 07:35

Son dakika | 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Ekonomide son dakika haberleri... Başkan 'ın müjdesini verdiği başvuruları bugün resmen başlıyor. Reel ekonomiye can suyu olacak Nefes Kredisi'ne başvurular bugün başlıyor. Maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi KOBİ'lerin nakit dengesinin sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Son dakika... Başkan 'ın müjdesini verdiği geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar olan başvuruları bugünden itibaren başlıyor. İşletmeler sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek.

200 BİN TL...

Paket kapsamında maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. Böylece dağıtılan kaynak reel ekonomiye aktarılacak.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

SON DAKİKA | ÜYELİK BELGESİ YETERLİ

Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Nefes kredisine kimler başvurabilir?
KİMLER 200 BİN TL OLARAK KULLANABİLECEK?

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

SON DAKİKA KARARI: 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANBAKAR VERİYOR?

Katılım sağlayacak bankalar Ziraat, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olarak belirlenmişti.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

EKONOMİYİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Nefes kredisine ilişkin üç kamu bankasından açıklama geldi. Ziraat Bankası'nca yapılan açıklamada, ", KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacak. İşletmelerin üye oldukları oda/borsadan alacakları 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu" ibareli faaliyet belgesi ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmaları yeterli" denildi.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, yeni pakette de özellikle mikro nitelikli işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlamanın önemli olduğu belirtilerek, "Desteğimizin hem ekonomimize hem de reel ekonomimizin yapı taşı olan KOBİ'lerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Halkbank'tan yapılan açıklamada ise destek paketinin işletmelerin işlerini toplaması için hareket alanı sağlayacağı belirtilerek, ", aşılamanın hızlanması, işletmeleri etkileyen tam kapanma önlemlerinin kademeli olarak hafifletilmesi, turizm ve tatil sezonunun açılması gibi olumlu unsurları tamamlayacak çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir" denildi.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu iş birliğinde hayata geçiriliyor.

Yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacak.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.

6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.
Katılım sağlayan bankalar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olacak

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Son dakika | 6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor
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