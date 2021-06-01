Türkiye bir rekora daha imza attı! Üç yılın en hızlı büyümesi 7.0

Pandeminin etkili olduğu 2020'de, hükümetin destekleri ve kamu bankalarının finansman olanaklarını kullandırmasıyla dünyada büyüme başarısı gösteren üç ülkeden biri olan Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile beklentilerin üstünde büyüdü. Sanayi, ihracat ve yatırımın katkısıyla sağlanan sağlıklı büyüme kompozisyonu, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de güçlendirdi.





MİLLİ GELİR 5.3 TRİLYONU GEÇTİ



Türkiye ayrıca 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını yakaladı. Türkiye'nin milli geliri TL bazında 5 trilyon 360 milyar TL, dolar bazında ise 728.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 sonunda 8 bin 599 dolar olan kişi başı gelir, 8 bin 736 dolara çıktı.





OECD ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA



Türkiye dünya genelinde Çin ve Tayvan'dan sonra dünyada en fazla büyüyen üçüncü ülke olurken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. İlk çeyrekte Çin yüzde 18.3, Tayvan yüzde 8.2 büyüdü. Birinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralan ülke yüzde 6.1 ile Birleşik Krallık oldu.