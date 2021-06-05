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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:00 Son Güncelleme: 5.6.2021 10:04

Başkan Erdoğan’ın müjdesinden sonra gözler Yavuz gemisinde: Yeni görevine hareket edecek

İHA
Başkan Erdoğan’ın müjdesinden sonra gözler Yavuz gemisinde: Yeni görevine hareket edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan ’nin 135 milyar metreküp rezervi keşfettiğinin müjdesini açıklaması üzerine gözler Mersin’in Silifke İlçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında demirleyen Yavuz sondaj gemisine çevrildi. Yavuz yeni görevine hareket edecek...

Silifke ilçesindeki Mahallesi açıklarında demirleyen "Yavuz sondaj gemisi", kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini sürdürüyor.

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, hazırlık, bakım ve ikmal işlemlerini tamamladıktan sonra yeni görev yerine hareket edecek. İkmal ve bakım için Taşucu açıklarında bekletilen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemiye, hücum botları da eşlik ediyor.

"Gemilerimizle gurur duyuyoruz" diyen AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt şunları söyledi:

"Milli gemimiz güzel ilçemizin Taşucu Mahallesi açıklarında demirlemiş bulunmaktadır. Burada bakım ve ikmal çalışmaları devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile görev yerleri belirlendiğinde ülkemize katma değer sağlayacak doğal gaz çalışmalarında yer alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Milletine vermiş olduğu müjdeler gayet olumludur.

Dünya açısından da ülkemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bu müjdelerle anlamaktayız. İnşallah ilerleyen süreçte güzel müjdeleri aldığımızda ülke ekonomisine gereken katkıyı sunmuş olacaktır. Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah yer altı ve yer üstü kaynaklarımızı faaliyete geçirdiğimizde bu ülkenin ne kadar çok hizmet alabileceğini ve bu ülke için neler yapılabileceğini göreceğiz"

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Başkan Erdoğan’ın müjdesinden sonra gözler Yavuz gemisinde: Yeni görevine hareket edecek
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