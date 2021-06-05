3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri başvuru işlemleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği başvuru tarihleri duyuruldu ve destek ödemesi başvuruların e-Devlet aracılığıyla yapıldığını bildirildi. Bu gelişme ile beraber henüz başvuru yapmayanlar, 3000 TL - 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek sorularına yanıt aranmaya başlandı.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular bir ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak. Hibe desteği başvurusu 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59'da sona erecek.

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HİBE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE VERİLECEK?

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. Buna göre, hibe desteği ödemeleri T.C. kimlik no sıralamasına göre aşağıda yer alan tarihlerde yapılacak Peki, 2021 hibe desteği ödemeleri ne zaman verilecek, hangi gün hesaplara yatacak?

İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri ne zaman verilecek konusuyla ilgili bilgiler