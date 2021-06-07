İstanbul, Ankara ve İzmir 2021'de su sıkıntısı çekecek mi? Bakan verilerle açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, anaç koyun ve keçi yetiştiricilerine de 753 milyon liralık destek ödemesinin de bu hafta yapılacağı müjdesini verirken, 3 büyükşehirde kalan su miktarlarını da açıkladı. Bakan Pakdemirli, ''İstanbul'da 8 aylık suyumuz var. İstanbul bu seneyi kapatmış durumda. Ankara'da 8,5 aylık, İzmir'de de 15 aylık suyumuz var. Hiçbir ilimizde su sıkıntısı yaşamayacağız. Sonbahar yağmurları yağmazsa İç Anadolu için bazı tedbirler almamız gerekiyor'' dedi. Bakan Pakdemirli, Marmara'da deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara desteğin artırılacağını belirterek ''Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi şimdi 2 bin liraya çıkartacağız. Marmara özelinde bin 450 lira olan desteği 2 bin 900 liraya çıkartacağız'' diye konuştu.