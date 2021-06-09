Son dakika haberi: Esnafa 3 - 5 bin lira hibe desteği ödemeleri başlıyor

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.
Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun.
Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 9, 2021
3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.
Hayırlı olsun.