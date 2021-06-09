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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:03 Son Güncelleme: 9.6.2021 14:10

haberi: Esnafa 3 - 5 bin lira ödemeleri başlıyor

AA
Son dakika haberi: Esnafa 3 - 5 bin lira hibe desteği ödemeleri başlıyor

Ticaret Bakanı esnafa 3-5 bin lira ile ilgili açıklaması yaptı. Bakan Muş "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

haberi... Ticaret Bakanı , "Esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık ödemesi, yarından itibaren esnafımızın banka hesaplarına yatırılmaya başlanacak." dedi.

Bakan Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun.

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Son dakika haberi: Esnafa 3 - 5 bin lira hibe desteği ödemeleri başlıyor
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