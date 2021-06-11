Çiftçiye 5.5 milyarlık gelir kaybı desteği geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, salgınla mücadele döneminde çiftçilere kredi borçlarını erteleme, taksit imkânı getirildiğini ayrıca kurumsal ödeme kolaylıkları sağlandığını belirterek, "Geçen yıl bu amaçla ayrılan 4.2 milyar liralık ödeneği 4.5 milyar liraya çıkarmıştık. Bu yıl da yüzde 22.5 artışla 5.5 milyar liraya yükselttik" dedi. Ziraat Bankası'nın son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırılan kredi hacmi 200 milyar lirayı geçti.
DEKARA 100 LİRALIK KURAKLIK DESTEĞİ
Kuraklığın oluşturduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını ertelenecek. Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerine de verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacak. Bakan Elvan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından verilen desteklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Elvan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl Hazine faiz indirimli kredilerin geri ödemelerinin 6 ay süreyle faizsiz ertelendiğini, Nisan ayında da tarımsal üreticilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkânı sağlandığını anımsattı. Elvan, "1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin kredileri, krediye konu ürünleri, varlıklarının afetlerden etkilenmesi durumunda kredileri ertelenebilecek ya da taksitlendirebilecek" dedi.
ALIM FİYATLARI ARTIRILDI
Bakan Elvan, 2021 sezonunda hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğday alım fiyatı yıllık yaklaşık yüzde 36.4 artışla 2 bin 250 TL/ton, arpa alım fiyatı yaklaşık yıllık yüzde 37.3 artışla 1750 TL/ton, kırmızı mercimek alım fiyatı yıllık yaklaşık yüzde 43 artışla 5000 TL/ton, nohut alım fiyatı yüzde 21 artışla 4050 TL/ton olarak açıklandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yaş çay alım fiyatı ise yıllık yaklaşık yüzde 18.3 artışla 3.87 TL/kg olarak belirlendi" değerlendirmesini yaptı.
ZİRAAT'TEN 200 MİLYARLIK DESTEK
Ziraat Bankası'nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacmi 200 milyar lirayı, kullandırılan üretici sayısı da 2.3 milyona ulaştı. Devam eden yaklaşık 680 bin üreticinin bankadaki kredi tutarı da 80 milyar liranın üzerinde. Bu kredilerin yaklaşık 77'sı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği ile uygulanan kredilerden oluşuyor. Ziraat Bankası, ödeme zorluğu çeken üreticiler için alternatif çözümler sunuyor. Sübvansiyonlu tarım kredisi kullananlar, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebiliyor veya 5 yıla kadar taksitlendirebiliyor. Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25'ini, 5 yıla kadar taksitlendirmelerde faizin yüzde 20'sini Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.
KÜÇÜK İŞLETMELERE HİBE
Kırsalda küçük aile işletmeleri ve çiftçilik yapmak isteyen genç girişimcilere 1.3 milyar liralık hibe desteği verilecek. Dört yıldır ödenen küçük aile işletmesi desteği kapsamında 73 binin üzerinde üreticiye 24.2 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı, bu yıl da kurutma, konserve, paketleme faaliyetleri için yüzde 50 hibeli desteğin 500 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.
Hükümet, 2002 yılından bu yana 104 milyar liralık bitkisel üretim destekleme ödemesi, 2003-2020 döneminde toplam 14.43 milyar lira mazot desteği, 2005-2020 arasında 9.27 milyar lira gübre desteği verildi. Üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla stratejik ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 50'si karşılanıyor. Ayrıca geçen yılı kapsayacak şekilde hububat grubunda gübre desteği yüzde yüz artırıldı.