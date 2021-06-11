Çiftçiye 5.5 milyarlık gelir kaybı desteği geliyor!

ZİRAAT'TEN 200 MİLYARLIK DESTEK

Ziraat Bankası'nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacmi 200 milyar lirayı, kullandırılan üretici sayısı da 2.3 milyona ulaştı. Devam eden yaklaşık 680 bin üreticinin bankadaki kredi tutarı da 80 milyar liranın üzerinde. Bu kredilerin yaklaşık 77'sı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği ile uygulanan kredilerden oluşuyor. Ziraat Bankası, ödeme zorluğu çeken üreticiler için alternatif çözümler sunuyor. Sübvansiyonlu tarım kredisi kullananlar, ürünlerinin doğal afetlerden zarar görmesi halinde kredilerinin ilgili kısmını 1 yıla kadar erteleyebiliyor veya 5 yıla kadar taksitlendirebiliyor. Bu durumda 1 yıla kadar ertelemelerde faizin yüzde 25'ini, 5 yıla kadar taksitlendirmelerde faizin yüzde 20'sini Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılıyor.