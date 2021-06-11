Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'dan önemli mesajlar: Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi yatırımı

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu Konya Karapınar GES (YEKA-GES-1) SCADA merkezi temel atma töreninde konuştu. Cemal Kalyoncu, "19 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı açtık. AR-GE dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında toplayan ve bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek olan fabrikamız sadece panelleri üretmek için değil bu alanda Türkiye'yi ileriye taşıyacak teknolojiyi geliştirmek için de faaliyete başladı." dedi.

Konya Karapınar Güneş Enerji Santrali İlk Fazı tamamlandı