Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran yapılandırma yasası kapsamında protestolu senet, çek, bireysel ve ticari nitelikteki kredi ve kredi kartı dâhil borcunu ödeyemeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda olumsuz kayıtları silinecek. Bu düzenlemeden kredilerinin anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup da aksatanlar yararlanacak. Borçlarını 31 Aralık'a kadar tamamını ödeyen ya da yapılandıranların Risk Merkezi'nde tutulan kayıtları temizlenecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve faizler, borç ödeme yöntemleri ve taksitlerine ilişkin yapılandırmanın detayları
Türkiye Bankalar Birliği yapılandırma kapsamındaki bu düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Birinci adımda borcun bulunduğu bankaya ya da finansal kuruluşa başvurulması gerekiyor. İkinci adımda borç hesaplamasına gidilecek. Bankalar müşterilerinin bütçesine uygun vadelere bölerek yapılandırma imkânı sunacak.
SON DAKİKA TEK ÇATI SEÇENEĞİ
Bankalar hesaplamada kredi katının ödenmemiş toplam borcu, taksitli alışverişlerin toplam borcuyla birlikte yapılandırıyor. Yapılandırmada ise kalan vade, ödenmiş borcun hesaplamasında dikkate alınıyor. Borçların aksaması, hesap kesim tarihlerinin karışması, ödemelerin çakışması ya da borçların unutulması gibi durumlarda ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için borçları tek çatı altında toplanması da seçenekler arasında yer alacak.
10 SORUDA BORÇ YAPILANDIRMA SÜRECİ
1- DÜZENLEMENİN KAPSAMI NEDİR?
Gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor. Borçların vadesinin 20 Mayıs'tan önce olması ve bu tarih itibarıyla kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekiyor. Borçların 31 Aralık'a kadar ödenmesi, yeniden yapılandırılması durumunda Risk Merkezi nezdindeki kayıtlar dikkate alınmayacak.
2- VADESİ 20 MAYIS'TAN SONRA OLAN BORÇLARI KAPSIYOR MU?
Düzenleme, vadesi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçları kapsıyor. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi, bu tarihten sonra olan borçlar düzenleme kapsamında bulunmuyor.
3-BORÇ BİLGİSİ NASIL ÖĞRENiLECEK?
Borcun bulunduğu banka veya finansal kuruluştan öğrenilebilir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine ait kredi, kredi kartı, çek ve senet bilgileri ile ilgili rapor sunuluyor. Sadece gerçek kişilere, e-Devlet kanalı üzerinden rapor hizmeti veriliyor. Aynı gün içerisinde 1 adet olmak üzere her ay 4 adet rapor ücretsiz rapor alınabiliyor.
4-ÖDEME YAPILDIĞINDA RİSK MERKEZİ KAYITLARINDA YER ALACAK MI?
Borcun tamamının ödenmesi, yeniden yapılandırılması halinde, bundan sonraki finansal işlemlerde Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlar banka ve finansal kuruluşlarca dikkate alınmayacak. Düzenleme kapsamına giren borç ve ödeme bilgileri mevzuat kapsamında Risk Merkezi kayıtlarında yer almaya devam edecek.
5-BORÇ ÖDEME, YENİDEN YAPILANDIRMA TALEPLERİMİ NEREYE YAPABİLİRİM?
Borcunuzun bulunduğu banka veya finansal kuruluşa başvuru yapılması gerekiyor.
6-BORCUMU YAPILANDIRMAK İÇİN BAŞVURDUM, TALEBİM OLUMLU KARŞILANMADI NE YAPABİLİRİM?
Banka veya finansal kuruluş ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesi şartlarında herhangi bir değişiklik yapılması, her iki tarafın da anlaşması ile mümkündür. Bu nedenle, yeniden yapılandırma talebiniz, banka veya finansal kuruluşun ticari kararına bağlıdır.
7- BORCUMU ÖDEDİĞİMİ NASIL BELGELENDİREBİLİRİM?
İlgili banka veya finansal kuruluşa başvurup, buna ilişkin yazı alarak veya Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nden Risk Merkezi Raporu alarak belgelendirilebilir.
8- BORCUN ÖDENMESİ HALİNDE RİSK MERKEZİ RAPORUNDA NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?
Kredi kartı dâhil kredi borcuna ilişkin ödeme bilgileri e-Devlet haricindeki kanallar üzerinden, ödeme tarihini takip eden bir sonraki ay sonunda, e-Devlet kanalı üzerinden; ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında, karşılıksız çeke ilişkin ödeme bilgileri ödeme tarihini takip eden 2 iş günü sonrasında görülebilir. Protestolu senede ilişkin ödeme bilgileri de ödeme tarihini takip eden 1 iş günü sonrasında görülecek.
9- BİREYSEL KREDİ, KREDİ KARTI BORCUMU ÖDEDİĞİMİ BANKA, FİNANSAL KURULUŞLAR NE ZAMAN GÖREBİLİR?
Borcun ödendiği tarihi takip eden 3'üncü iş gününden itibaren görebilir. Ticari krediler için de aynı süre geçerli.
10- BORCUMU ÖDERSEM YENİ KREDİ KARTI ALABİLECEK MİYİM?
Kredi kararı, banka ve finansal kuruluşların Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelere göre vereceği ticari karar niteliğindedir. Risk Merkezi raporundaki borç bilgilerinin eksik, hatalı olması durumunda da borcun bulunduğu banka, finansal kuruluşa başvurulacak.