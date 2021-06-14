Milli Elektrikli Tren geliyor: İşte hizmete gireceği tarih!

"YERLİ VE MİLLî ÜRETİMDE YENİ BİR HAMLE BAŞLATTIK"



Demiryolu yatırımları ile Sakarya'nın, yeninden bölgesinde ve ülkede önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Sakarya'nın dün olduğu gibi bugün de ülkemiz ve bölge için sahip olduğu önemin değerlendirilmesi için ilk adım, 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, ülkemizdeki raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı üç önemli şirketin tek çatı altında toplanmasıyla atıldı. Böylece, ülkemizdeki raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme yakalayıp, yerli ve millî üretimde yeni bir hamle başlattık. Sakarya, Eskişehir ve Sivas'taki müdürlüklerin, yeniden düzenlenmesiyle TÜRASAŞ; sektörde 100 yılı aşan tecrübesi ve 4 bine yakın nitelikli insan gücüyle, ülkemizi, raylı sistemler sektöründe tüm dünyada güçlü bir aktör haline dönüştürdü. TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ'ın birleşmesi ile oluşan TÜRASAŞ, millî ekonomi ve millî bağımsızlık yolunda çok önemli projelere öncülük ediyor. Bu yılın son çeyreğinde seri üretimine başlamayı hedeflediğimiz Millî Elektrikli Tren Seti (EMU), Elektrikli Anahat Lokomotifi (E5000), Hibrit Lokomotif, Dual Lokomotif ve özgün motor projelerinin yanı sıra yine bu yıl prototip imalatına başlanan Millî Banliyö Tren seti projeleri ile TÜRASAŞ, demiryolu reformumuza liderlik ediyor" diye konuştu.