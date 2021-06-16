İstanbul ve Kocaeli arası yolculuk kolaylaşıyor! Yeni metro hattı için verildi

"Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattımızdaki bugünkü programımızda, Darıca Sahil İstasyonu'ndan Gebze Gar İstasyonu yönünde ilk TBM makinesi ile kazıyı başlatacağız. Bu ilk makine, 3 bin 400 metre ilerleyerek Gebze Gar İstasyonu'na ulaşacak. İkinci TBM makinesi de Ağustos başında kazıya başlayacak. Her iki makine, 2022 yılı ilk yarısı içinde kazılarını tamamlamış olacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, raylı sistemleri, yapım, işletme, çevre hassasiyeti ve zaman tasarrufu bakımından 'kârlı sistem' olarak görüyoruz. Tüm demiryolu işletmelerimizi, önemli sanayi, ticaret, üretim ve lojistik merkezleri arasında yapıyoruz. Bu şekilde aynı zamanda, bir ulaşım modumuz, diğer ulaşım sistemleri ile entegre, tamamlayıcı ve trafik yükünü hafifletici şekilde yapıyoruz."