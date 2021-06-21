Milli füze ATMACA tuzla buz etti! İşte geminin son hali

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmaca'nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notu ile Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.