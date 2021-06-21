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Giriş Tarihi: 21.6.2021 09:13 Son Güncelleme: 21.6.2021 09:13

Milli tuzla buz etti! İşte geminin son hali

DHA
Milli füze ATMACA tuzla buz etti! İşte geminin son hali

'nin ilk milli gemisavar füzesi ''nın vurduğu gemi büyük hasar aldı. Bakan Varank, Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk milli gemisavar füzesi 'nın tam isabetle vurduğu geminin görüntüsünü 'Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!' notu ile paylaştı.



tarafından geliştirilen 'nin ilk milli gemisavar füzesi Atmaca, seri üretim hattı kalifikasyon testi kapsamında TCG Kınalıada korvetinden ateşlenerek hizmet dışı kalan gemiyi tam isabatle vurdu.

İşte ATMACA'nın vurduğu geminin son hali | Video

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Mavi Vatanın çelik kılıcı Atmaca'nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!" notu ile Atmaca'nın vurduğu geminin görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde, gemide vurulma sonrası büyük hasar oluştuğu görüldü. Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesi 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkat çekiyor.

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Milli füze ATMACA tuzla buz etti! İşte geminin son hali
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