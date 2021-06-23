Son dakika | 4. yargı paketinden flaş haber: Bunu yapana 15 yıl hapis...

AK PARTİ GÜNDEMİNE ALDI

Çalışmanın önerge ile Genel Kurul ya da komisyon aşamasında 4'üncü yargı paketine eklenmesi hedefleniyor. Mevcut sistemde sahte fatura ve belge düzenleyenlere 18 aydan 3 yıla kadar ceza veriliyor. Her mali yıl için ayrı ceza verildiği için toplamda 40 yıla kadar varan cezalar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sahte fatura ve belge düzenleme suçunun zincirleme suç haline getirilmesine ilişkin çalışma yapılmış ve bu yargı paketi içinde yer almıştı. Sahte fatura düzenlenmesinin zincirleme suç kapsamına alınmasına ilişkin düzenleme Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklardan gelen itirazlar üzerine son anda paketten çıkartılmıştı.