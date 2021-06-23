Son dakika haberi: Halkbank'tan milyonlara faiz kolaylığı! Tarih belli oldu

LİSANSLI DEPOLARA DESTEK

Lisanslı depolarda ürünlerini muhafaza eden üretici ve üretici örgütlerine verilecek kira, nakliye ve analiz ücretleri de belirlendi. Buna göre, belirlenen ürünler için kira desteği ödemesi aylık ton başına 6 ila 30 lira, nakliye desteği ton başına 25 ila 100 lira ve analiz desteği 6 ila 50 lira arasında yapılacak.