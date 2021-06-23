Son dakika... Kurbanlık fiyatları belli oldu: Kurban Bayramı için geri sayım başladı

FİYATLAR YÜZDE 20 ARTTI

Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 20 arttığını belirten besiciler, "Maliyetlerimiz yüzde 100 arttı. Yem 6 ayda 80 TL'den 165 liraya yükseldi. Aynı oranda zam yapmak mümkün değil o zaman satamıyoruz, hayvan elimizde kalıyor. O nedenle yüzde 20 artış yaptık" diyor. Hayvanların pazara inmeden satışının başladığını belirten besiciler, şunları anlatıyor: "Bir ay öncesinde vatandaşlar bizi arar ve paya girerdi. Ancak geçen yılın aynı döneminde göre bu yıl alımlar yüzde 20 düştü. Bunda pandeminin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri bizim de satışlarımıza çok olumlu katkı sağladı. Bu yıl da etkisi olur."