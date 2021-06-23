Ve özlenen Rus turistler Türkiye'ye geldi





TÜRKİYE BİZİM İÇİN YERYÜZÜNDEKİ CENNET:

Ruslar, Antalya'nın kendileri için yeryüzündeki bir cennet olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi çok özlemiştik. Antalya dünyadaki en kaliteli otelleri, en güzel kumsalları ile denizi olan şehir. Rusya'nın her noktasından 3 saatlik uçuş ile Antalya'da denize ayak basıyoruz" diye memnuniyetlerini dile getirdi.