Ve özlenen Rus turistler Türkiye'ye geldi

Rusya'nın, Türkiye'yle uçuşları 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatma kararı almasının ardından yaşanan talep yoğunluğu Antalya Dış Hatlar Terminali'ne yansıdı. 22 Haziran gece saat 24.00'ten itibaren Rus uçakları Antalya'ya inmeye başladı. Antalya Havalimanı'na 132 Rus turisti taşıyan ilk THY uçağı da 05.40'ta indi. Yoğunluk nedeni ile kapalı olan ikinci terminal de faaliyete girdi. İlk gelen kafileler kırmızı halıda mavi balonlarla karşılandı. Rusya'daki uluslararası havalimanlarının bulunduğu hemen hemen tüm şehirlerden, tam 32 noktadan Türkiye'ye uçmak mümkün olacak.
78 UÇAKLA 20 BİNE YAKIN TURİST:
Aileleri ve arkadaşlarıyla gelen turistlerin maske taktığı gözlemlendi. Dün Antalya başta olmak üzere Türkiye'deki havalimanlarına 78 uçakla 20 bine yakın Rus turist geldi. Termal kameralardan geçen Rus turistler aylardır Türkiye hayalini kurduklarını söyleyerek havalimanından dışarı çıkar çıkmaz cep telefonlarıyla kentin güzelliklerini çekmeye başladı.
TÜRKİYE BİZİM İÇİN YERYÜZÜNDEKİ CENNET:
Ruslar, Antalya'nın kendileri için yeryüzündeki bir cennet olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi çok özlemiştik. Antalya dünyadaki en kaliteli otelleri, en güzel kumsalları ile denizi olan şehir. Rusya'nın her noktasından 3 saatlik uçuş ile Antalya'da denize ayak basıyoruz" diye memnuniyetlerini dile getirdi.
HAFTA SONU 5 DAKİKADA BİR UÇAK İNECEK:
Antalya Havalimanı yetkilileri "Hafta sonu günlük turist sayısı 80 binlere ulaşır. Cumartesi ve pazar günleri 5 dakikada bir uçak iniş yapacak" dedi.
İSTANBUL'A DA AKIN ETTİLER
İstanbul Havalimanı'nda da Rus turist yoğunluğu vardı. Kızı Sofi ile birlikte İstanbul'a gelen Julie Chikbina (sağda), "Türkiye'yi çok seviyoruz. Seferlerin yeniden başlamasından dolayı mutluyuz" dedi.
'20 MİLYON BANDINI AŞMAYI HEDEFLİYORUZ'
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler: Türk sahillerine müthiş talep oldu. Hava trafiğimiz ilk günden yüzde 30 arttı. Geçen sene 16 milyon turist gelmişti. Bu yıl 20 milyon bandını aşacağımıza inanıyoruz
'TÜRKİYE KARARINI DUYUNCA RUSYA İÇİ REZERVASYONLARINI İPTAL ETTİLER'
RUS TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI MAYA LOMİDZE:
Eylül sonuna kadar 3 milyon turisti Türkiye'ye tatile gönderebiliriz. Rus tatil beldelerine rezervasyon yapanların yüzde 50'si Türkiye uçuşlarının açılmasıyla bu rezervasyonlarını iptal ederek Türkiye'ye yöneldi.
ONE TRIP HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ ELENA ŞELEHOVA:
Türkiye'ye uçuşlara yönelik talep yüzde 250 arttı. Yüzde 48 payla Ruslar'ın çoğunluğu Antalya uçuşlarını araştırıyor. Rus vatandaşlarımız yüzde 41'le Antalya'dan sonra en çok İstanbul için uçuş talebinde bulundu.
'PANDEMİ SONRASI DOĞAYA DUYULAN İLGİ DALAMAN'IN YILDIZINI PARLATTI'
Muğla Dalaman Havalimanı'na Rusya'nın başkenti Moskova'dan 330 Rus turisti taşıyan ilk uçak bugün saat 10.40'ta inecek. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç SABAH'a konuştu: Bu uçuş Kaş-Kalkan'dan Marmaris Datça'ya kadar olan bir bölgeyi kapsayan Dalaman Havalimanı'nın hitap ettiği bölge için önem arz ediyor. Pandemi sonrası doğaya yöneliş Dalaman ve çevresine Rus turistlerin ilgisini daha da artırdı.
Rusya pazarı İngiltere'den sonra ikinci büyük pazar. Ukrayna pazarında da 2019'a kıyasla yüzde 53 artış var. Türkiye'nin güvenli turizm sloganıyla başlattığı çalışmalar olumçlu sonuçlar verdi" dedi. Haziran sonuna kadar Rusya'dan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ve Milas- Bodrum Havalimanı'na turist taşıyan 37 Rus uçağı inecek. Sadece YDA Dalaman Havalimanı'na 22 uçuşla 5 bin 500 turist inmesi bekleniyor.
SİTELERDEKİ YÜZME HAVUZLARINAGİRİŞTE HES KODU DÖNEMİ BAŞLADI
Koronavırüs salgını nedeniyle uzun zamandır kapalı olan sitelerdeki yüzme havuzları, kontrollü normalleşmeyle açıldı. Halkalı'da 9 bine yakın kişinin yaşadığı bir site ise tedbirleri sıkı tutarak, girişte ateş ölçümü ve HES kodu kontrolü şartı getirdi. Havuza gelen site sakinlerinin tek tek ateşleri ölçülerek, HES kodlarına bakıldı ve kayıt tutuldu. Kişiler, alınan önlemleri yerinde bularak, ilk gün olmasına rağmen yoğun talep gösterirken, havuzun keyfini en çok çocuklar çıkardı.
BAKAN ERSOY: TURİSTLER TÜM KONTROLLERE TABİ OLACAK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki akşamki kabine toplantısı sonrası turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, Rusya'dan gelen turistlerle ilgili bulaş riskine karşı net mesajlar verdi. İşte sözleri:
(Rusya'da bulaş verilerinin yükselmesiyle ilgili soruya dair) Türkiye'ye gelecek turistler Kovid-19 testi, aşı, karantina gibi tüm kontrollere tabi olacak. Genelgemiz var bu konuda. Zaten gerekli testleri yaptırmayan, aşısı olmayan oradan uçağa binip de gelemez. Turistlere test yapılmayacak gibi bir durum söz konusu değil.
TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR:
Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye talep patlaması yaşanıyor. Sezon ekim ayında bitiyordu. Bu kez yıl sonuna kadar sürecek. Yeter ki siz güvenli ülke olun. Avrupalı yıl sonuna kadar gelir.
Ve ilk uçak Antalya'ya indi! Rus turistler akın akın geliyor
Muğla'ya Rus turist yağacak
2019 GELİRİNİN YÜZDE 80'İNİ YAKALAYABİLİRİZ:
Turizm geliri beklentimizi bir ay sonra net olarak söyleyebilirim. 2019 yılındaki gelirin yüzde 80'ini yakalamak mümkün. 20 milyar dolar civarında olabilir.