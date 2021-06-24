Son dakika: Hibe desteği için son başvuru tarihi uzadı! İşte 3-5 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihi

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri ne zaman verilecek konusuyla ilgili bilgiler...