Son dakika: Hibe desteği için son başvuru tarihi uzadı! İşte 3-5 bin TL hibe desteği için son başvuru tarihi

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, binlerce esnaf ve sanatkarların merakla beklediği açıklamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihi 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar uzadı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar uzattık" diye konuştu.
Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23:59'a kadar uzattık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 24, 2021
HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemeleri başvuru işlemleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği başvuru tarihleri duyuruldu ve destek ödemesi başvuruların e-Devlet aracılığıyla yapıldığını bildirildi. Bu gelişme ile beraber henüz başvuru yapmayanlar, 3000 TL - 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler ve kimlere verilecek sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği NACE kodları paylaşılarak destek paketinden kimlerin ve hangi esnaflar ile sanatkarların yararlanabileceği açıklanmıştı. İşte, hibe desteği NACE kodları ve 5 bin TL - 3 bin TL esnafa destek ödemeleri ne zaman verilecek konusuyla ilgili bilgiler...
3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.
5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?
Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.