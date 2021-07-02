Genç ve kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek. Tekstilde 1 ve 2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi.
HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE
Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek. Düzenleme 29 Haziran
ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.