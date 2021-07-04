Dünyaca ünlü firmaya siber saldırı şoku: Yüzlerce marketini kapattı

İsveçli Coop firması açıklamasında "Coop, mağazalardaki yazar kasalarımızı etkileyen büyük BT kesintilerinden etkilendi. Bu, Amerikan yazılım şirketi Kaseya'yı hedefleyen daha büyük bir küresel olayın parçası. Diğer birçok İsveçli ve uluslararası şirket aynı olaydan etkilendi" ifadelerine yer verdi.

ABD'li Kaseya ise resmi açıklamasında FBI ve CISA ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Müşterilerimizin yalnızca çok küçük bir yüzdesi etkilendi ve şu anda 40'tan az olduğu tahmin ediliyor" dedi.