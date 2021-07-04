Emekli Temmuz zammı belli oluyor: Emekli ve memur temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

Haziran enflasyon sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor.