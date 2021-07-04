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Haberler Ekonomi Haberleri Emekli Temmuz zammı belli oluyor: Emekli ve memur temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 4.7.2021 09:27 Son Güncelleme: 4.7.2021 09:28

Emekli Temmuz zammı belli oluyor: Emekli ve memur temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Emekli Temmuz zammı belli oluyor: Emekli ve memur temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...

Emekli temmuz zammı için önemli gün yarın. 13 milyonu aşkın emekli ve memurun yeni zamlı maaşlarını belirleyecek olan ilk 6 aylık enflasyon yarın TÜİK tarafından açıklanacak. Emekli ve memur temmuz zammı ile birlikte evde bakım aylığı, engelli maaşı, yaşlı aylığı ve işsizlik maaşı gibi gelirler de artacak. Bu süreçte; vatandaşlar 'emekli maaşları ne kadar olacak?' 'emekli ve memur temmuz zam oranı ne kadar olacak' sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor. Biz de haberimizde SSK emeklisi, memur emeklisi, esnaf emeklisi memur ve diğer kesimlerin alacağı zamları ve maaşları derledik. İşte emekli temmuz zammı ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile birlikte memur ve memur emeklileri ocak zammı ile birlikte yılın ilk maaş artışını yaşadı. Şimdi ise Temmuz zammı ile birlikte yılın ikinci zammını alacaklar. İlk 6 aylık enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği emekli temmuz zammı için kritik gün yarın. Yarın memur zammı ile birlikte diğer tüm kesimlerin de zamlı maaşları netleşecek. Biz de haberimizde olası maaşları ve zam oranlarını derledik.

PAZARTESİ HANGİ KESİME NE ARTIŞI GELECEK?

13 milyon emeklinin maaşı artacak
3,5 milyon memura yeni maaş gelecek
Kıdem tazminatı tavanı yükselecek
Milyonlarca emekli ikinci ikramiyesini alacak
Yaşlılık aylığı artacak
Evde bakım maaşı yenilenecek
Engelli maaşı artırılacak

BİRÇOK KESİMİN MAAŞI ARTACAK

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş temmuz ayında açıklanacak oranlara odaklamış durumda.
2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, memur ve memur emeklilerine fark olarak ödenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.

Şimdi gözler Haziran enflasyonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 7.67 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 3+4.67 şeklinde uygulanacak. Buradaki yüzde 3 toplu sözleşme zammı 4.67 ise enflasyon farkı olarak ödenecek.

Temmuz ayı ile birlikte maaşların yanında kıdem tazminatı tavanı da yükseleceğinden çalışanların alacağı tazminat miktarları da artmış olacak. Böylece 13 milyon emekli, 3.5 milyon memur ve milyonlarca sosyal yardım alan vatandaşla birlikte 30 milyona yakın çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanında da artış olacak. Şu anda 7.639 lira olan tavan 8.224 liraya kadar çıkabilecek.

Temmuz ayı ile birlikte ödenecek maaşların hesaplamasını da sizin için yaptık. Tablolarda emeklilerin ve memurların aldığı en düşük maaşlar ve sosyal yardım ödemeleri bulunuyor. Emekli ve sosyal yardım maaşlarını 5 aylık enflasyon olan yüzde 6.39'a göre hesapladık.

Haziran enflasyon sıfır bile çıksa bu oran maaşlara yansıyacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden yaptığımız hesaplamaya öre de 6 aylık enflasyonun yüzde 7.67 çıkması bekleniyor.

İŞTE OLASI TEMMUZ MAAŞLARI

TABAN AYLIKLAR

Mevcut: % 6.39 - % 7.67
Esnaf emeklisi : 2.167 - 2.305,47 - 2.333,21 TL

Çiftçi emeklisi: 1.722 - 1.832,04 - 1.854,07 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan): 2.419,77 - 2.574,39 - 2.605,37 TL

Memur emeklisi: 3.020,66 - 3.213,68 - 3.252,34 TL
Memur (En düşük) 3.993 - 4.248,15 - 4.299,26 TL

SOSYAL ÖDEMELER

Mevcut: % 6.39 - % 7.66
65 yaş aylığı: 763,67 - 812,47 - 822,24 TL

Evde bakım desteği: 1.657,86 - 1.763,80 - 1.785,02 TL
Kıdem tazminatı tavanı: 7.638,96 - 8.127,10 - 8.224,10 TL

Engelli maaşı ( 40-69): 567,96 - 604,26 - 651,55 TL
Engelli maaşı ( 70 üstü): 851,94 - 906,38 - 975,80 TL

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Emekli Temmuz zammı belli oluyor: Emekli ve memur temmuz zam oranı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar...
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