Sabah yazarları Sivaslılar ile buluşuyor

Turkuvaz
Medya'nın amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin 'İl Buluşmaları' etkinliği aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye
'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen 'İl Buluşmaları' etkinliğinin 14'üncü durağı Ozanlar Diyarı Sivas. SABAH'ın dev yazar kadrosu, bugün Sivaslılarla buluşuyor.
İKİ GÜN SÜRECEK
Sivas'ın ekonomik ve sosyokültürel haritasının masaya yatırılacağı etkinlikte, SABAH yazarları Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, milletvekilleri, STK başkanları ve şehrin önde gelen isimleriyle bir araya gelecek. 8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak etkinlikte, SABAH yazarları şehrin zengin tarihi, kültürüne tanıklık ederken, doğal güzelliklerini de gezecek. Etkinliğe, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek
, SABAH yazarı ve ekonomi müdür yardımcısı Dilek Güngör
, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem
, SABAH yazarları Yavuz Donat
, Ekrem Kızıltaş
, Hilal Kaplan, Hülya Güler, İsa Tatlıcan, Göksan Göktaş, Hakan Uç, Osman Altınışık
, Ömer Karahan
, Seda Tabak
ve Selahattin Dönmez
katılacak.