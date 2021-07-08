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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatacağı tarih belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:47 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:48

Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatacağı tarih belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?

ANKARA
Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatacağı tarih belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?
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Son dakika haberi: Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

Son dakika haberi: Emekli temmuz zammının belli olmasının ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Kurban Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başlamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika açıklaması ile bayram ikramiyelerinin tarihini duyurdu.

12 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

Bakan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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Son Dakika Haberi: Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatacağı tarih belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, kaç para yatacak?
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