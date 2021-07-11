Turkovac'ın ardından 7 yerli aşı daha! Gönüllü başvuruları 1 milyonu geçti

GÖNÜLLÜ BAŞVURULARI BİR MİLYONU GEÇTİ



Gönüllü başvurularında bir milyonu geçtik şu anda. Gönüllü olmak için aşılı olmamak, Covid-19 geçirmemiş olmak, hâlihazırda COVID pozitif olmamak, kronik bir rahatsızlığı olmamış olmak ve 18-55 yaş aralığında olmak gerekiyor. Şunu çok net bir şekilde gördük ki milli aşımıza halkımız tarafından müthiş bir teveccüh var. Halkımız kendi bilim insanlarımıza ve hekimlerimize çok yüksek derecede güven duyduğunu gösteriyor.