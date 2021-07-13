Son dakika haberi | 1.4 milyon ihtiyaç sahibine müjde! Temmuz ayında zamlandı...

Son dakika haberi... 2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade eden Bakan Yanık, 2021'de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL'ye ulaşmasını beklediklerini kaydetti. Yaşlı ve engelli aylıklarının, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL'den 828,21 TL'ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL'den 661,13 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL'den 991,69 TL'ye yükseldiğini bildirdi.