SON DAKİKA: Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Herhangi bir yan etki gözlenmedi!

Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:22 Son Güncelleme: 17.7.2021 12:37

Sanayi ve Teknoloji ve Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.