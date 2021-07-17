Sanayi ve Teknoloji ve Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji ve Bakanı Mustafa Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.
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SON DAKİKA: Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Herhangi bir yan etki gözlenmedi!