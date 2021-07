Dünya milyarderlerin uzay yarışını konuşuyor: Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson...

Virgin Galactic'in Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı. Branson ve Virgin Galactic ekibinden 5 kişiyi taşıyan uzay aracı, New Mexico Çölü üzerinde 85 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Tarihe geçen ekip, 3-4 dakika süresince sıfır yer çekimini tecrübe ederek dünyanın eğriliğini görebilme şansı elde etti.