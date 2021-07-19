Dünya milyarderlerin uzay yarışını konuşuyor: Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson...

Musk'ın 2002 yılında "Mars'ı kolonileştirmek" amacıyla kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti.

SpaceX, 30 Mayıs 2020'de ise uzaya gönderdiği "Crew Dragon" ile bu anlamda insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket olarak kayıtlara geçti. SpaceX, Elon Musk'ın dünya çapındaki popülaritesini en çok artıran şirketlerden biri olurken, bunun en büyük sebepleri arasında ABD'li milyarderin dünyadan Mars'a yapılacak yolculuklar hakkında yaptığı açıklamalar geliyor.