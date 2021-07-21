Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: 'Kargu'dan bir ilk

"KARGU İHRACATI İÇİN BAŞKA ÜLKELERLE DE GÖRÜŞÜYORUZ"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de Türkiye'nin en büyük mühendislik gruplarından biri olarak, milli imkanlarla geliştirilen Kargu'nun ihracından duydukları mutluluğa değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un ana yüklenicisi olan şirketimiz, askeri deniz platformlarında elde ettiği ihracat başarısını, taktik mini İHA'larla taçlandırmıştır. Kargu'ların ihracatına yönelik başka ülkelerle de görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Türkiye'nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesine katkılar sunmaya ve ülkemizin 2023 ihracat hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

KARGU'LAR FARKLI TİPTE MÜHİMMATLA DONATILIYOR

Kargu, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin bölgeye girmeden tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor.

Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümü Kargu, platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabiliyor.

"Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)" ve "Yer Kontrol Ünitesi"nden oluşan Kargu, "man in the loop" prensibiyle tamamen insan (operatör) kontrolünde görev icra edecek şekilde tasarlandı.

Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip bulunuyor. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı.