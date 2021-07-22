Hükümet harekete geçti! Kuraklığa karşı çiftçiyi koruma planı devrede





ALIM FİYATLARI BU YIL ARTIRILDI



Bu yıl hububat, bakliyat ve yaş çay alım fiyatlarında bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış yapıldı. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmeklik buğday alım fiyatı yıllık yaklaşık yüzde 36.4 artışla 2 bin 250 TL/ton, arpa alım fiyatı yaklaşık yıllık yüzde 37.3 artışla 1750 TL/ton, kırmızı mercimek alım fiyatı yıllık yaklaşık yüzde 43 artışla 5000 TL/ton, nohut alım fiyatı yüzde 21 artışla 4050 TL/ton olarak açıklandı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün yaş çay alım fiyatı ise yıllık yaklaşık yüzde 18.3 artışla 3.87 TL/kg olarak belirlendi.