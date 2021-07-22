Kursiyerlerin sigortalı çalıştırılması zorunlu! Sigortalılıkla ilgili en çok merak edilen sorular ve yanıtları SABAH'ta





6- Hizmet akdi nedir hangi şartlarda oluşur?



Hizmet akdi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli, belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi ifade ediyor. Bunun için işverenin gösterdiği yerde belirli ya da belirsiz sürede çalışılması, ücret alınması gerekiyor.