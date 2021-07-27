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Haberler Ekonomi Haberleri Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları – 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı güncel liste
Giriş Tarihi: 27.7.2021 07:54

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları – 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı güncel liste

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları – 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı güncel liste

Yatırımcılar ve düğün hazırlığında olanlar 27 Temmuz canlı altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Serbest piyasalardan aktarılan verilere göre, haftanın ikinci işlem gününde altının gram fiyatı 495 TL’den işlem görüyor. Bu noktada altın kaç TL oldu, bugün altın fiyatları ne kadar oldu soruları gündeme geliyor. İşte, Kapalı Çarşı güncel liste ile 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL sorusunun yanıtı ve serbest piyasalarda son durum.

Piyasaları ve altın fiyatlarını yakından takip eden pek çok vatandaş bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Son günlerde hareketliliğini sürdüren altın, piyasaların da seyrini etkiliyor. 500 TL altında seyreden gram altın yatırımcıların radarına girerken 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları takip ediliyor. Kapalı Çarşı'da bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? İşte güncel rakamlar ile altında son dakika hareketliliği.

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 446,55

Satış: 477,74

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.290,00

Satış: 3.339,00

ATA ALTIN

Alış: 3.249,00

Satış: 3.327,00

TAM ALTIN

Alış: 3.170,87

Satış: 3.233,33

YARIM ALTIN

Alış: 1.604,00

Satış: 1.636,00

ÇEYREK ALTIN:

Alış: 802,00

Satış: 818,00

GRAM ALTIN

Alış: 494,86

Satış: 494,94

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Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları – 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı güncel liste
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