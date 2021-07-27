Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları – 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı güncel liste

Piyasaları ve altın fiyatlarını yakından takip eden pek çok vatandaş bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Son günlerde hareketliliğini sürdüren altın, piyasaların da seyrini etkiliyor. 500 TL altında seyreden gram altın yatırımcıların radarına girerken 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları takip ediliyor. Kapalı Çarşı'da bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? İşte güncel rakamlar ile altında son dakika hareketliliği.
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 446,55
Satış: 477,74
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.290,00
Satış: 3.339,00
ATA ALTIN
Alış: 3.249,00
Satış: 3.327,00
TAM ALTIN
Alış: 3.170,87
Satış: 3.233,33
YARIM ALTIN
Alış: 1.604,00
Satış: 1.636,00
ÇEYREK ALTIN:
Alış: 802,00
Satış: 818,00
GRAM ALTIN
Alış: 494,86
Satış: 494,94
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ