Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları – 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? Kapalı Çarşı güncel liste

Piyasaları ve altın fiyatlarını yakından takip eden pek çok vatandaş bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırıyor. Son günlerde hareketliliğini sürdüren altın, piyasaların da seyrini etkiliyor. 500 TL altında seyreden gram altın yatırımcıların radarına girerken 27 Temmuz Salı canlı altın fiyatları takip ediliyor. Kapalı Çarşı'da bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, yarım, çeyrek, gram altın kaç TL? İşte güncel rakamlar ile altında son dakika hareketliliği.

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 446,55

Satış: 477,74

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.290,00

Satış: 3.339,00

ATA ALTIN

Alış: 3.249,00

Satış: 3.327,00

TAM ALTIN

Alış: 3.170,87

Satış: 3.233,33