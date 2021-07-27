Reel kesimin güveni 9 yılın zirvesinde

Hizmet sektörü güven endeksi 114.8 ile 2020 şubattan bu yana en yüksek seviyeye, perakende ticaret sektörü güven endeksi 109.6 ile 2020 kasımından bu yana en yüksek seviyeye, inşaat sektörü güven endeksi ise 86.3 ile 2020 aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.