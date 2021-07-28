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Giriş Tarihi: 28.7.2021 12:41 Son Güncelleme: 28.7.2021 12:43

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı...

Çalışma hayatının en önemli konularından birisi iş başvurusu haline geldi. Artık yeni işe alınacaklar bir dizi görüşmeden geçiriliyor, bırakın mesleki bilgilerini burcuna bile bakılıyor. Tabi bu sırada sizi tanımak için hazırladığınız başvuru formu ve özgeçmişiniz yani yeni adıyla CV’niz önem kazanıyor. Mülakatınız dışında buralardaki bilgileriniz işe alım sırasında değerlendiriliyor. Bu özgeçmiş bilgileri iş hukuku açısından da önemli bir durumu ortaya çıkartıyor. Çünkü burada yer alan bilgiler sizin beyanınız olarak kayıtlara geçtiği için ileride karşınıza çıkabilir hatta başınıza iş açabilir. İşte detaylar...

İş Kanunun, işverene haklı fesih ile işten çıkartmayı yani daha açık ifadeyle tazminatsız çıkartmayı düzenleyen 25. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması...

Yani sizin işe girerken vereceğiniz bilgilerin veya işe başlamadan önce size sorulan tüm sorulara verdiğiniz tüm cevapların doğru olması çok önemli.

Yanlış bilgi vermeniz halinde işveren için haklı fesih, yani tazminatsız işten çıkarma hakkı doğuyor. İş sözleşmesi yapılırken verilen bilgilerin özellikle iş için aranılan vasıflarla ilgili yanıltıcı olmaması gerekiyor. İşin yapılmasıyla ilgili özelliklerin yanında işverenin de işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamasını zorlaştırıcı özellikler de olmaması lazım geliyor.

İşe girerken bilmediğiniz halde 'İngilizce biliyorum' demeniz, ya da yapılacak işle ilgili tecrübeniz olmadığı halde 'tecrübeliyim' demeniz sonradan anlaşıldığında işverene sizi tazminatsız işten çıkartma hakkı veriyor.

İŞÇİNİN DE HAKKI VAR

Aslında bu kural işçi açısından da geçerli. Aynı durum yine İş Kanunu'nun 24. Maddesinde şu ifadelerle yer alıyor:

"İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa…"

HAKLI FESİH GEREKÇESİ SAYILABİLİYOR

İşte böyle bir durum olduğunda, çalışan da bu ortaya çıktığı anda haklı fesih ile tazminatını talep edebiliyor. Yukarıdaki örnekler işe girerken verilen bilgilerle ilgili. Aynı şekilde işverenin güvenini kötüye kullanmak da tazminatsız atılma sebebi sayılıyor. Örneğin 'sınavım var' diyerek izin alan bir çalışanın böyle bir sınavının olmadığının ortaya çıkması da haklı fesih gerekçesi sayılabiliyor. Aynı şekilde işveren de taahhüt ettiği ücretleri vermediği takdirde tazminat ödemek durumunda kalabiliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı...
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