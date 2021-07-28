Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Bunu yapan yandı...

Yani sizin işe girerken vereceğiniz bilgilerin veya işe başlamadan önce size sorulan tüm sorulara verdiğiniz tüm cevapların doğru olması çok önemli.

Yanlış bilgi vermeniz halinde işveren için haklı fesih, yani tazminatsız işten çıkarma hakkı doğuyor. İş sözleşmesi yapılırken verilen bilgilerin özellikle iş için aranılan vasıflarla ilgili yanıltıcı olmaması gerekiyor. İşin yapılmasıyla ilgili özelliklerin yanında işverenin de işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamasını zorlaştırıcı özellikler de olmaması lazım geliyor.