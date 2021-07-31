Son dakika haberi: 83 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor! Başvuru yaparken ödenmiyor

12- Vakıf üniversite hastanesinde protez yaptırdım. Öğretim üyesi farkı alınabilir mi?

İşlem için SUT'ta yer alan kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Bu ücretler bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

13- Karaciğer nakli SGK tarafından karşılanır mı? İlave ücret alınır mı?

Sağlık Bakanlığı'nca organ nakli merkezi ruhsatı olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığında karşılanıyor. Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayılıyor. Bu tedavilerden hiçbir ilave ücret alınmaz.

14- İlaç katılım payı nedir? Tutarı ne kadardır?

Ayakta tedavide ilaçlar için SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden bedelin yüzde 10'u, çalışanlardan ise yüzde 20'si alınıyor. Üç kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 lira, 3 kutuya ilave her bir kutu için 1 lira reçete katılım payı tahsil ediliyor.

15- Katılım payı hangi sağlık hizmetlerinden alınıyor?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, vücut dışı protez ve ortezlerden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan, yardımcı üreme yöntemi tedavisinden alınır. Muayene katılım payı da ayakta muayenelerden alınıyor. İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 lira, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 lira katılım payı alınıyor.