Çin yakınlaşıyor ihracatta hedef büyüyor

Türkiye
, Çin
'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatını artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Yeni demir yolu seferi sayesinde Çin ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye, ihracatta hedefi yükseltti. Türkiye, dış ticaret açığının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatı artırmak için yeni stratejiler geliştirmeyi sürdürüyor. 2021 Ocak-Haziran döneminde 17 milyar dolar
çıkan dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl genelinde ise 25.9 milyar dolar düzeyindeydi. 2020'de Türkiye'nin ihracatı 2.86 milyar dolar olurken, ithalatı ise 23 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye her yıl 20 milyar dolara yakın bir dış ticaret açığı veriyor. Çin iç pazar büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, özellikle "niş" olarak bilinen özel ürünlere talebi de besleyen orta sınıf gibi etmenlerin tarım ürünleri ihracatında güçlü bir potansiyele sahip. Türkiye'den Çin'e hayvansal mamuller ihracatının başlamasına yönelik adımlar da atılıyor. Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan 54 üretim tesisi, süt ürünü ihracatında farklı ürünlerde yetkilendirildi.
EN BÜYÜK 8'İNCİ PAZAR
İki ülke arasında imzalanan protokolle "gökkuşağı ve nehir alabalığı
, orkinos, mavi yüzgeçli orkinos
" ürünlerinin ihracatının önü açıldı. Çin'e gönderilen su ürünleri çeşitlendirildi. Çin, kiraz ihracatından en büyük sekizinci pazar olarak öne çıktı. Ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatında herhangi bir kısıtlama da bulunmuyor.
TÜRK MALI ALGISI
Türk malı
algısının dünya pazarlarında güçlendirilmesi amacıyla yürütülen global iletişim projeleri ve işbirlikleri, Çin'de de etkisini gösteriyor. 2020-2021 dönemi için öncelikli 17 hedef ülke arasında. İhracat sektörlerinin tanıtımı için çatı tanıtım faaliyetleri sürüyor. Bu yıl yürütülecek küresel iletişim kampanyası kapsamında Çin'de reklam, PR çalışmaları pazar hedefli sektörel projelerin desteklenmesi hedefleniyor.
4 MİLYAR $'A GİDİYOR
Gelişmekte olan ülkeler arasında önemli bir konuma sahip olan Çin ve Türkiye, hem finansal hem teknik hem piyasa anlamında birbirini tamamlayabilen iki ülke. Türkiye'deki Çin yatırımları 2019'da 2.6 milyar doları aştı. Türkiye'nin Kuşak Yol
projesinin ortağı olması ve lojistik avantajları Çinlilerin ilgisini çekiyor. Çinlilerin yatırım yapma olasılığı yüksek alanlar ise altyapı, sanayi ve teknoloji olarak sıralanıyor. Yeni dönemde Kuşak Yol projesinin de devreye girmesiyle Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
ÇİN-İZMİT DEMİR YOLU HATTI FAALİYETE BAŞLADI
Çin'in Xi'an kentinden İzmit'e her başlattığı Kuşak Yol trenlerinin ticareti artırması bekleniyor. Trenler her perşembe Xi'an'dan kalkacak, 13-16 günde de İzmit'te olacak. Kovid-19'a rağmen Çin ile Türkiye arasında ticaretteki aksaklıklar kısa sürdü. Çin'in Kuşak Yol trenleri, haftalardır ülkemize otomotiv parçaları ve elektronik ürünleri gibi malzemeleri taşıyor. Bu yıl Türkiye'den ihracat trenleri de Çin'e hareket etmeye başlayacak. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri arasında mermer ve traverten, krom, bakır, kurşun, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri ve borik asitler var. İthal ettiğimiz ürünler arasında otomatik bilgi işlem makineleri ve üniteleri, hücresel ve diğer kablosuz ağlar için telefonlar, oyuncaklar, ses-görüntü araçları ve gemiler başta geliyor.