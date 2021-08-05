Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti: 1.556 TL destek verilecek! Dikkat çeken ayrıntı...

1 Temmuz'da fesih yasağı kalktı, hükümet devreye teşvikleri soktu. Herkes işçi çıkartılır beklentisindeyken SGK Başkanı aksine sigortalı sayısının arttığını söyledi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor.
2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" açıklaması yapmıştı.
1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu. Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle birlikte canlanma yaşanması yeni eleman ihtiyacını da doğurmuş oldu. Bu sektörler başta olmak üzere mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de yararlanmış olacak.
SİGORTALI SAYISI ARTTI
SGK Başkanı İsmail Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle geçen dönemlerden farklı olarak SGK verilerinde ciddi değişiklik meydana gelmediğini belirtti. Yılmaz, "Veriler bugün netleşecek ancak ilk ay içerisinde almış olduğunuz veriler de değişen bir durum olmadı. Bilakis sigortalı sayılarımızda bir artışın olduğunu görüyoruz, bir önceki döneme göre. Geçmiş yıllarla eşdeğer şekilde seyrediyor ve bu ülkemiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla baktığımızda olağanüstü bir durum söz konusu değil. Toplamda baktığımızda sigortalı sayımızda bir artış olacağını öngörüyoruz" dedi.
18 AY UYGULANACAK
Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.
KADIN VE GENÇ İŞÇİ DETAYI
Teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Böylece hem işçi için ödenen SGK primleri hem de işveren SGK primleri karşılanacak. Buna ilaveten işçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga vergisini de işverenler ödemeyecek. Burada teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alanlar için 18 ay olarak uygulanacak. Destek asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için hangi prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanacağına daha yakından bakalım.
ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI
Asgari ücret 3.577,50
SGK primi % 14 500,85
İşsizlik sig. primi % 1 35,78
Gelir vergisi % 15 187,82
Asgari geçim indirimi 268,31
Damga vergisi % 0,759 27,15
Net asgari ücret 2.825,90
Not: Koyu renkli bölümleri devlet karşılayacak
İŞVERENE MALİYET
Asgari ücret 3.577,50
SGK primi % 15.5 (işveren payı) 554,51 – 733,38 (% 20,5)
İşveren işsizlik sigorta primi (% 2) 71,55
İşverene toplam maliyet 4.203,56
Not: Koyu renkli bölümleri devlet karşılayacak
DEVLETİN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR
Toplam vergi teşviki 214,97 TL (Gelir vergisi +damga vergisi)
Toplam prim teşviki 1.341,56 TL