Üç bölgede 641 hasar ihbarı alındı

TÜRKİYE Sigorta Birliği
(TSB) Manavgat
, Bodrum ve Marmaris'te meydana gelen orman yangınları ile ilgili ilk verileri açıkladı. Bölgede yangın ve kasko poliçesi kaynaklı 210, devlet destekli tarım sigortaları kaynaklı ise 431 adet hasar ihbarı alındı. Manavgat, Bodrum ve Marmaris'te yangın ve kasko poliçelerinde sektörün sağladığı toplam teminat tutarının yaklaşık olarak 71 milyar TL olduğunun altı çizilen açıklamada, "Sağlık sigortası
, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası
bulunan vatandaşlarımız da yaralanma veya vefat neticesinde poliçelerine başvurabilirler. Poliçelerdeki asistans hizmeti kapsamında ihtiyaç duydukları destek hizmetlerinden de faydalanabilirler. Sektör olarak, tüm paydaşlarımızla birlikte, yaşanan riskler karşısında sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmek için her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz" denildi.