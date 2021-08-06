Kendilerine banka izlenimi verip para toplamışlar! BDDK harekete geçti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yapılan incelemede, 'FlexsBank' isimli internet sitesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Dilekçede, FlexsBank isimli web adresinin, yürüttüğü faaliyet itibarıyla gereken izni almaksızın kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdiği ve banka gibi mevduat veya katılım fonu topladığı belirlendi.
BANKACI SÜSÜ VERDİLER
Bankacılık faaliyeti kapsamında kalan talepleri başka bir site üzerinden hukuka aykırı şekilde yönettiği anlatılan dilekçede, hosting hizmetini Türkiye'deki bir sağlayıcıdan aldığı fakat Kıbrıs üzerinden faaliyet gösterdikleri belirlendi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yetkili Adli Makamına istinabe evrakı gönderilerek, FlexsBank isimli internet sitesinin içerik sağlayıcısı olan şahıs veya şahısların savunmalarının alınması istendi.
YURT DIŞINDA YAŞIYORLAR
Şirketin KKTC Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü tarafından 252 tescil numarası ile kaydının yapıldığı, Gazimağusa Serbest Limanı'nda ofis ve depolarının bulunmadığı ortaya çıktı. Kağıt üzerinde belirtilen şirket direktörlerinin Celalettin Emre S. ve Nezahat Ebru S.'nin yurtdışında yaşadıkları belirlendi. Avukatları aracılığıyla savcılığa başvuran ikili, Covid-19 nedeniyle bir süre Türkiye'ye giriş yapamayacaklarını bildirdi.
5411 SAYILI KANUNA MUHALEFET DAVASI
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, şüphelilerin soruşturma konusu FlexsBank sitesinin sahibi veya işleteni olmadıklarını ileri süren ikili hakkında 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık suçundan dava açıldı. İddianamede, 'FlexsBank' isimli internet sitesi yetkilisi olan şüphelilerin, gereken izni almadan ticaret unvanlarında banka adını kullandıkları kaydedildi. Yine iddianamede, ilân, reklam ve kamuoyu tanıtımlarında kendilerini banka gibi faaliyet gösterip, banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandırarak söz ve deyimleri kullanarak suç işledikleri kaydedildi.