Kendilerine banka izlenimi verip para toplamışlar! BDDK harekete geçti

5411 SAYILI KANUNA MUHALEFET DAVASI

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda, şüphelilerin soruşturma konusu FlexsBank sitesinin sahibi veya işleteni olmadıklarını ileri süren ikili hakkında 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık suçundan dava açıldı. İddianamede, 'FlexsBank' isimli internet sitesi yetkilisi olan şüphelilerin, gereken izni almadan ticaret unvanlarında banka adını kullandıkları kaydedildi. Yine iddianamede, ilân, reklam ve kamuoyu tanıtımlarında kendilerini banka gibi faaliyet gösterip, banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandırarak söz ve deyimleri kullanarak suç işledikleri kaydedildi.