Geçtiğimiz haftayı gram altın 490 TL, çeyrek altın ise 798,74 TL ile kapatmıştı. Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı yatırımcılar ve birikim yapma planı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 9 Ağustos Pazartesi Kapalı Çarşı anlık altın fiyatları takip edilirken, pek çok kişi yeni haftada altın fiyatları ne olur diye merak ediyor. 9 Ağustos güncel gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik, yarım, tam, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükselişte mi, düşüşte mi? İşte güncel piyasalarda son durum.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 436,11
SATIŞ: 466,98
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.173,00
SATIŞ: 3.259,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.244,00
SATIŞ: 3.293,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.131,25
SATIŞ: 3.191,83
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.566,00
SATIŞ: 1.602,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 783,00 TL
SATIŞ: 801,00 TL
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 482,31 TL
SATIŞ: 482,42 TL