24 milyonu aşkın araç sahibini yakından ilgilendiriyor: O tutarı devlet karşılıyor

5-Daha önce trafik kazası geçirmiştim, tekrar hastaneye başvurduğumda devam eden tedavilerim de SGK tarafından karşılanır mı?

Trafik kazası ile ilişkili hastalıkların devam eden tedavileri de SGK tarafından ödeniyor. Ancak bu başvuruların hastane tarafından Kurumumuz Medula sistemine girilirken "trafik kazası provizyonu" seçilerek kayıt edilmesi gerekiyor. Bu nedenle önceki kayıtlarınıza bağlı olarak kayıt esnasında uyarı veriliyor.