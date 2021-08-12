24 milyonu aşkın araç sahibini yakından ilgilendiriyor: O tutarı devlet karşılıyor

Sağlık hizmetinde kazadaki kusur oranlarına bakılmıyor. Yüzde yüz kusurlu olsa bile bir fatura çıkarılması söz konusu değil. Trafik kazası geçiren hastalar acil durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olmayan hastanelerine de başvurabilir. Kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak için gerçekleştirilen estetik ameliyatların faturası da ödeniyor.
SGK, trafik kazası sonrası sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
1-Trafik kazası nedeniyle hastanelerden sağlık hizmeti alabilmek için genel sağlık sigortalısı olmak gerekiyor mu?
Trafik kazalarına bağlı sağlık hizmeti bedelleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda sunulan sağlık hizmetine ait bedel kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmadan Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde karşılanıyor.
2-Prim borcu nedeniyle genel sağlık sigortasından yararlanamayan bir kişinin trafik kazası nedeniyle almış olduğu sağlık hizmet bedeli karşılanır mı?
Prim borcu olup genel sağlık sigortasından faydalanmayan kişilerin trafik kazası nedeniyle almış oldukları sağlık hizmetlerine ait bedeller ödeniyor.
3-Trafik kazası geçiren hastalar özel hastanede tedavi olabilir mi?
Trafik kazası sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer bütün resmî ve özel sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Acil hallerde Kurum ile sözleşmeli olmayan sağlık hizmet sunucularına da başvurulabilir.
4-Yabancı uyruklu kişilerin turistik amaçlı olarak ülkemizde bulunduğu sırada geçirdikleri trafik kazalarına bağlı sağlık hizmet bedelleri SGK tarafından karşılanır mı?
Ülkemizde geçirilmiş trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına ve uyruğuna bakılmadan karşılanıyor. Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor.
5-Daha önce trafik kazası geçirmiştim, tekrar hastaneye başvurduğumda devam eden tedavilerim de SGK tarafından karşılanır mı?
Trafik kazası ile ilişkili hastalıkların devam eden tedavileri de SGK tarafından ödeniyor. Ancak bu başvuruların hastane tarafından Kurumumuz Medula sistemine girilirken "trafik kazası provizyonu" seçilerek kayıt edilmesi gerekiyor. Bu nedenle önceki kayıtlarınıza bağlı olarak kayıt esnasında uyarı veriliyor.
6-Trafik kazası nedeniyle Kurum'la sözleşmesiz olan bir hastaneden sağlık hizmeti alınabilir mi? Kurum bu bedelleri öder mi?
Acil hallerde SGK ile sözleşmesiz de olsa tüm sağlık hizmet sunucularınca verilen sağlık hizmet bedelleri karşılanıyor. Trafik kazasına bağlı ilk başvuru sözleşmesiz bir sağlık hizmet sunucusuna oldu ise burada devam eden tedaviler SUT ve ekleri esas alınarak ödeniyor. Ancak bu süre 6 ayı geçemez.
7-Trafik kazası nedeniyle yoğun bakıma yatırılan kişiden, yoğun bakımda kaldığı süre için ilave ücret alınır mı? Yoğun bakımdan çıktıktan sonra normal odaya geçirilirse kazazede herhangi bir ücret öder mi?
Kaza nedeniyle ilk müdahalenin sözleşmesiz hastanede yapılması durumunda, SUT hükümlerine göre yoğun bakım hizmetlerinden ilave ücret alınmıyor. Trafik kazasına bağlı acil hal durumu sona erdikten sonra Kurumla sözleşmeli, vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum kuruluşlarınca Kurum tarafından belirlenen oranı geçmemek kaydıyla ilave ücret alınabiliyor. SUT'ta ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri haller ve kişiler tanımlanıyor.
8-Kazada yüzde 100 oranında suçlu olan kazazedenin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanır mı?
Trafik kazası nedeniyle verilen sağlık hizmetleri kazadaki kusur oranına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan hükümler doğrultusunda karşılanıyor. Kusur oranı kazazedeye sağlık hizmeti sunulmasını etkileyen bir husus olmayıp, gerektiğinde hukuki süreçlerde kullanılacak bir kriterdir.
9-Trafik kazası nedeniyle felçli kalan ve sürekli mama, hasta alt bezi ve sonda kullanması gereken bir hasta ilaç ve malzemelerini nasıl alabilir?
Kazazedelerin gereksinimi olan ilaç ve tıbbi malzemeler karşılanıyor. Hasta alt bezi ve sonda gibi malzemeler, Sözleşmeli satış merkezleri, eczanelerden alınabilir. Hasta reçetesi, rapor ve trafik kazası ile ilgili belgeler ile temin edilebilir.
10-Trafik kazası sonrası yüz kemiklerimde kırık oluştu. Estetik ameliyat oldum SGK tarafından karşılanır mı?
Estetik amaçlı yapıldığı tespit edilen sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ödenmiyor. Ancak, kaza nedeniyle vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan müdahaleler ve ameliyatlar karşılanıyor. Fizik tedavi hizmetlerinin tamamı ödeniyor. Trafik kazası ile ilgili beyan ve ilgili belgeler ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan Kurum ile sözleşmeli birimlere başvurulabilir. İstisnai olarak trafik kazası sonrası gerekli görülen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının süre, seans ve bölge kontrollerinde, trafik kazası ile ilişkili olmayan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları dikkate alınmıyor.