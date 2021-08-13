Otomobil almak isteyenlere ÖTV matrahı müjdesi: Yeni düzenleme sonrası araç fiyatları ne kadar olacak?

ÖTV matrah değişikliği ile son satış fiyatı 320 bin liraya kadar olan araçlarda yüzde 17'ye varan indirim söz konusu olması bekleniyor.

80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.