Otomobil almak isteyenlere ÖTV matrahı müjdesi: Yeni düzenleme sonrası araç fiyatları ne kadar olacak?

Özel Tüketim Vergisi matrah oranlarında yeni bir düzenleme yapıldı. ÖTV matrah oranı artırıldı. Bu kapsamda; Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi.
Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 85 bin lira ile 130 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92–150 bin lira olarak belirlendi.
Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 arasındaki binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 85 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 114 bin liraya çıkarıldı.
Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 85 bin ile 135 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 114-170 bin lira aralığına çekildi.
ÖTV matrah değişikliği ile son satış fiyatı 320 bin liraya kadar olan araçlarda yüzde 17'ye varan indirim söz konusu olması bekleniyor.
80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.
Bazı otomobil markalarının düzenleme sonrası yeni fiyatlarının şu şekilde gerçekleşmesi bekleniyor:
Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye
Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye
2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye
Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye düşecek
Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda ise şu ifadelere yer verildi:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.
MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.