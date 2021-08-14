Yerli aşı için çarpıcı açıklama geldi: Eylül’de başlıyor! Yerli aşı yan etki yapıyor mu?





4 PROTEİNİ ANTİJEN OLARAK KULLANIYOR



Yerli VLP aşı adayının bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak tasarımında virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu özelliği ile yerli VLP aşı adayının virüse karşı çok daha etkili bir bağışıklık sağlayacağı öngörülüyor.