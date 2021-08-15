Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zammı için ’5 yıl’ kriteri

ARTAN TALEP KİRA BEDELLERİNİ YÜKSELTTİ

Artan taleple kira bedellerinde de yükseliş görüldüğüne dikkati çeken Akipek, Borçlar Kanunu'na hem kira bedelinin belirlenmesi hem de kira sözleşmelerinin sona erdirilmesine ilişkin bazı hükümler bulunduğunu ifade etti.

Akipek, kira bedelinin TÜFE'nin 12 aylık ortalamalarına göre artırılabileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: