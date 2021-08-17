Sağlık raporu olan kıdem tazminatı alabilir mi? Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor

ÇALIŞANIN KENDİ KASTI YA DA ALKOL SORUNU NEDENİYLE İŞE GELMEMESİ DURUMUNDA İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

Her iki durumda da işe devamsızlığın arka arkaya 3 iş günü ya da ayda 5 iş gününden fazla sürmesi durumunda iş akdi feshedilebilir.