Alman ve Ruslar sonbaharda da Türkiye’deler





Bizim eylül ayı doluluğumuz ise yüzde 90. Talep bir miktar gerilese de ekimde de yüzde 80 dolu olacağımızı öngörüyoruz" dedi. Sezonun kasım sonuna kadar uzayabileceğini öngördüklerini aktaran Alşan, "Biz kasımda bir sürpriz yaşanabileceğini ve hatta talebin beklediğimizden de iyi gidebileceğini düşünüyoruz.