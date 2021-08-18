Alman ve Ruslar sonbaharda da Türkiye’deler

Türkiye yaz sezonunu kapatıp sonbahara hazırlanırken turizmde yeni dönemin tablosu da şekillenmeye başladı. Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle geç başlayan turizm sezonunun kasım ortasına kadar uzaması öngörülüyordu. Gelen rezervasyon talepleri de bu beklentileri karşılamaya başladı.
Pandemi nedeniyle yurtdışından gelen rezervasyonların son 20 gün içinde şekillendiğini belirten turizmciler, eylül ayı için gelen rezervasyonlardan mutlu. Bu dönemde İstanbul ve Marmaris bölgesi hariç kıyılardaki otellerin ortalama yüzde 80 dolu olduğunu belirten turizmciler, ekim sonuna kadar bu hareketliliğin süreceğini hatta bazı bölgelerde kasım ortasına sarkabileceğini öngörüyor.
HERHANGİ BİR İPTAL GELMEDİ
Almanya'nın 13 Ağustos'ta Türkiye'yi yüksek riskli ülke kategorisine taşıması sektörde olumsuz bir hava yaratmadı. Kararın Almanlar'ın Türkiye taleplerini olumsuz etkilemediğini belirten turizmciler, "Aşılanmış veya hastalığı atlatarak bağışıklık kazanmış yolcular için yüksek riskli kategorisi hiçbir şeyi değiştirmiyor.
Almanya'da aşılanma oranları yüksek olduğu için bu karar rezervasyon taleplerini olumsuz etkilemedi. Almanlar Türkiye'den vazgeçmedi" diyor. Alman tur operatörlerinin açıklamaları da Türkiye talebini doğruluyor. Almanya'nın önde gelen tur şirketlerinden FTI, Alltours, Öger ve Bucher yöneticileri de herhangi bir iptalin gelmediğini belirtiyor.
PAKET TUR SATIŞLARI YÜZDE 95'İ AŞTI
Pandemide Türkiye'nin lider pazarı olan Rusya'dan da güzel haberler geliyor. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, eylül-ekim aylarında Ruslar'ın tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandıkları belirtildi. Türkiye'nin kasımda da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında ülkeminiz payının yüzde 95'i aştığı belirtildi.
EYLÜL DOLULUĞU YÜZDE 80'LERDE
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, pandemi nedeniyle rezervasyonların 20 gün önce geldiğini belirterek, "Eylül ayı için gelen rezervasyonlar gayet iyi. Marmaris bölgesi ve İstanbul hariç, Antalya, Bodrum, Çeşme gibi kıyılarda doluluklar eylülde yüzde 80'lerde olacak" dedi.
SEZON KASIM SONUNA KADAR UZAYABİLİR
Nırvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan, eylülde okulların açılmasıyla birlikte yerli turistin payının yüzde 10'lara gerileyeceğini belirterek, "Bu dönemde Almanya, Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelen talep oldukça iyi. Antalya özelinde otellerin dolulukları ortalama yüzde 80'lerde olacak.
Bizim eylül ayı doluluğumuz ise yüzde 90. Talep bir miktar gerilese de ekimde de yüzde 80 dolu olacağımızı öngörüyoruz" dedi. Sezonun kasım sonuna kadar uzayabileceğini öngördüklerini aktaran Alşan, "Biz kasımda bir sürpriz yaşanabileceğini ve hatta talebin beklediğimizden de iyi gidebileceğini düşünüyoruz.
Çünkü ülkelerin aşılanma oranları her geçen gün artıyor. Havalar da kasımda sıcak gidecek gibi görünüyor. Hem aşı hem de hava sıcaklığına bağlı güzel bir kasım ayı geçirebiliriz" diye konuştu.
PAMUKKALE'YE G. AMERİKALI İLGİSİ
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin temmuz ve ağustos aylarını yüzde 80 doluluklarla geçirdiğini belirterek, "Pamukkale ören yeri ilk 6 ayda 224 bin ziyaretçi ağırlarken sadece temmuzda 258 bin ziyaretçi aldı.
Özellikle gurbetçilerin yoğun bir ilgisi oldu" dedi. Eylülde talebin bir miktar düşeceğini anlatan Şen, "Bu dönemde Güney Amerikalı turist ilgisi var. Alman, Rus ve Ukraynalı da ağırlayacağız. Eylül-ekimde otel doluluklarımız yüzde 60'larda seyredecek" diye konuştu.
YANGININ YARALARI SARILIYOR
Bodrum Golden Age Hotel Genel Müdürü Serdar Gezgin, bölgede yangın yaralarının sarılmaya başladığını bildirdi. Gezgin, "Yavaş yavaş toparlanıyoruz.
Rezervasyon akışı başladı. Ancak yangın nedeniyle oteller fiyat kırdı" dedi. Eylülde bölgede dolulukların yüzde 80-90'ları bulacağını anlatan Gezgin, "Fiyat düşüşü talebi canlandırdı. Ekimde otellerin yarısı kapanacak. Açık kalan oteller de ekimde yüzde 80 doluluğu yakalar" bilgisini verdi.