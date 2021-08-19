SGK dişte zorunlu tüm tedavileri karşılıyor





Dudak damak yarığı doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda, implant uygulamasının zorunlu olduğunun sağlık kurulu raporunda radyograların varlığında ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere toplam 8 adet implant karşılanıyor.